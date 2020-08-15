شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 5 شهور.. الحياة تعود بحذر إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
عادت العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزائر اليوم السبت إلى العمل تدريجيا وفق شروط صارمة تنفيذا لقرارات الحكومة المرتبطة بتخفيف قيود الإغلاق التي فرضها تفشي جائحة كورونا في البلاد.
وجرى إعادة فتح المساجد التي تتسع لألف مصل، فما فوق، أمام المصلين، كما تم فتح الشواطئ والمتنزهات والفنادق والمطاعم والمقاهي في وجه المواطنين بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق.
وشهدت العاصمة الجزائرية تسجيل توافد متباين على هذه الأماكن خلال الفترة الصباحية، مع توقعات بأن يصل الإقبال إلى ذروته في الفترة المسائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق 5 شهور.. الحياة تعود بحذر إلى الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.