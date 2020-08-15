شكرا لقرائتكم خبر عن 283 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة حالة واحدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 361 وفاة، مشيرة إلى شفاء 98 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,571 حالة.

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