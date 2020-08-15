شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تحذيرات السفر لم تمنع الألمان من الاستمتاع بالجزر الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

ذكر الاتحاد الألماني للسفر أن هناك حاليا نحو 30 ألف سائح ألماني يقضون عطلاتهم في جزر البليار الإسبانية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، تورستن شيفر، إنه من المرجح أن نحو 90% منهم يقضون عطلاتهم في مايوركا، لكن لا يوجد حتى الآن نظرة عامة على عدد المصطافين الذين يرغبون في المغادرة مبكرا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة الألمانية وسعت أمس الجمعة نطاق تحذيرها من السفر بالنسبة لمناطق معينة في إسبانيا على خلفية تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليشمل الآن البر الرئيسي لإسبانيا بأكمله وجزر البليار، ويستثنى من التحذير جزر الكناري البعيدة في المحيط الأطلسي.

وتضم جزر البليار جزيرة مايوركا المفضلة لدى الألمان، وكذلك جزيرتي إيبيزا ومينوركا.