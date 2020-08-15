شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

توفي ثلاثة أشخاص بسبب أمطار غزيرة اجتاحت مدينة جايبور الهندية، وتسببت في فيضانات في المناطق المنخفضة بعاصمة ولاية راجاسثان. وتم نقل 50 أسرة إلى منطقة آمنة من مناطق متضررة بالمدينة وتم إنقاذ نفس العدد تقريبا، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء. وانجرفت مركبة واحدة على الأقل بسبب تيارات المياه أثناء عبورها جسر بمنطقة كانوتا،حيث فاضت مياه أحد الجسور، حسب التقرير

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