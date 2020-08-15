الصحة تكشف سبب الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا

وقال وكيل وزير الصحة حازم الجميلي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "يجب تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا"، مشيراً الى أن "وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى عتبة الـ 4 آلاف إصابة يعدُّ مؤشراً خطيراً جداً".

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وأضاف أن "الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا ناجم عن عدم التزام المواطنين في الفترة السابقة"، معتبراً أن "ترك الأمور على ما هي عليه يعني أن الوضع الصحي في البلاد يسير نحو المجهول".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 76 حالة وفاة و4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 2571 شخصاً مصاباً بالفيروس للشفاء.