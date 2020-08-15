اعلن، اليوم السبت، عن وفاة الإعلامي المصري كارم محمود، إثر صراع مع مرض السرطان.

ونعى صحفيون ووسائل اعلام مصرية، الإعلامي الراحل على منصات التواصل الاجتماعي. وكان الإعلامي كارم محمود أحد الوجوه التي اشتهرت بالظهور على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 كقناة مختصة في تغطية الشأن المصري، قبل استقالته منها عقب أحداث 3 يوليو 2013، وإغلاق مكتبها في القاهرة.

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