رئيس بيلاروسيا يستنجد ببوتين: "نتعرض لعدوان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، السبت، المظاهرات المتزايدة ضد إعادة انتخابه بمثابة عدوان على بلاده، فيما يسعى إلى الاستعانة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع مع مسؤولين: "يتم شنّ عدوان على بيلاروسيا".

وأشار إلى أنه يريد التحدث مع نظيره الروسي، في خضم تلك الاحتجاجات، قائلا: "علينا التواصل مع بوتين، كي أتمكن من التحدث إليه الآن. لأن الأمر ليس تهديداً فقط لبيلاروسيا".

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وكانت المرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا التي لجأت إلى ليتوانيا مطلع الأسبوع، دعت ،الجمعة، إلى تظاهرات "حاشدة" خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تتكثّف الاضرابات في المصانع.

وقالت: "أطلب من جميع رؤساء البلديات أن يكونوا المنظمين في 15 و16 أغسطس/آب لتجمعات سلمية حاشدة في كل مدينة".

وتشهد بيلاروسيا منذ الأحد الماضي مظاهرات احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشينكو الذي يتولى السلطة منذ 26 عاما في الجمهورية السوفياتية السابقة.