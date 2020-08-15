القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، السبت، المظاهرات المتزايدة ضد إعادة انتخابه بمثابة عدوان على بلاده، فيما يسعى إلى الاستعانة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع مع مسؤولين: "يتم شنّ عدوان على بيلاروسيا".
وأشار إلى أنه يريد التحدث مع نظيره الروسي، في خضم تلك الاحتجاجات، قائلا: "علينا التواصل مع بوتين، كي أتمكن من التحدث إليه الآن. لأن الأمر ليس تهديداً فقط لبيلاروسيا".
وكانت المرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا التي لجأت إلى ليتوانيا مطلع الأسبوع، دعت ،الجمعة، إلى تظاهرات "حاشدة" خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تتكثّف الاضرابات في المصانع.
وقالت: "أطلب من جميع رؤساء البلديات أن يكونوا المنظمين في 15 و16 أغسطس/آب لتجمعات سلمية حاشدة في كل مدينة".
وتشهد بيلاروسيا منذ الأحد الماضي مظاهرات احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشينكو الذي يتولى السلطة منذ 26 عاما في الجمهورية السوفياتية السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بيلاروسيا يستنجد ببوتين: "نتعرض لعدوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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