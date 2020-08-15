تشييع جثمان شويكار بحضور الفنانين ونجل فؤاد المهندس

شيعت ظهر اليوم السبت، جنازة الفنانة المصرية الراحلة شويكار والتي توفيت أمس عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وخرج جثمان الراحلة من مستشفى الصفا بالمهندسين بحضور عدد كبير من الفنانين، ومحمد المهندس نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس الزوج السابق للفنانة الراحلة، فيما تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

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من جنازة شويكار

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد نعت الفنانة شويكار، وقالت إن الموت غيب سيدتي الجميلة التي كانت إحدى النجمات الذهبيات في ساحة الإبداع المصري، وشكلت جزءا من ملامح تاريخ السينما والمسرح في مصر. وأضافت أن أعمال شويكار ستبقى كنوزا خالدة في تاريخ الفن.

يذكر أن الفنانة الراحلة شويكار من مواليد عام 1938 بالإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، وتم اكتشافها في نادي سبورتنغ في الإسكندرية.

اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب، إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا، وتزوجت من المحاسب حسن نافع وأنجبت ابنتها الوحيدة منة، وبعد وفاته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما ثنائيا بارزا في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف.

وشاركت في أفلام أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين.

من جنازة شويكار