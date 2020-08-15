«على رأس وفد رفيع» .. رئيس الوزراء المصري يصل السودان

وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على رأس وفد رفيع إلى السودان، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفد رئيس الوزراء المصري يضم وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء وممثلين لوزارت النقل وعددا من وكلاء الوزارات.