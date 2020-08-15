قال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، إنه سيتم نشر حوالي ألف عسكري أمريكي بشكل إضافي، في بولندا بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية اليوم: "يمكننا أن نأمل بنشر ألف عسكري أمريكي بشكل إضافي، على أراضينا. نحن سعداء بقرار شركائنا الأمريكيين الخاص بوضع المقر الرئيسي لقيادة فيلق الخامس في الجيش الأمريكي، في بولندا، والذي سيصبح أهم مركز قيادة أمريكي من هذا النوع على الجناح الشرقي لحلف الناتو".
وشدد شابوتوفيتش على أن نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، لا ينبغي ربطه بقرار سحب قوة أمريكية من ألمانيا.
وقال الوزير، إن "الوحدات التي تغادر ألمانيا، ستنتشر في أجزاء أخرى من أوروبا". وأضاف: "تعزيز الوجود الأمريكي في بلدنا، هو عملية منفصلة ننفذها منذ فترة طويلة. لها هدف واحد تعزيز أمن بولندا".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | نشر حوالي ألف عسكري أمريكي في بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.