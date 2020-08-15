شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل السب واللعنات بين الإخوان والسلفيين بسبب رحيل مرشح النور وعصام العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموت قضاء نافذ، وحكم شامل، وأمر حتمي لازم لا مهرب منه ولا مفر، ويعد العظة الأكثر تأثيرًا في نفوس الجميع، لكن يبدو الحال غير ذلك تمامًا عند جماعة الإخوان الإرهابية، والتيار السلفى، فبعد وفاة الدكتور شعبان عبد العليم القيادى بحزب النور ومرشحه في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف، شنت اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية سيلا من اللعنات والسب والقذف عليه، الأمر الذى دفع أبناء الدعوة السلفية يطرحون تساؤلا عن "ما هو مذهب أهل العلم في الترحم على أهل البدع و المفسدين بشأن وفاة عصام العريان القيادى الإخوانى؟.

لم ينته الجدل بين الإخوان والسلفيين عند السب والقذف والاتهام، بل وصل إلى ما هو أقصى من ذلك، فالإخوان أتهموا أبناء الدعوة السلفية بأنهم أهل باطل وأن جهنم في انتظارهم وبئس المصير، ليرد عليهم أبناء التيار السلفى بمقولة "حسبنا الله ونعم الوكيل، ويوم القيامة هو الموعد وعند الله تجتمع الخصوم"، منتقدين فكرة التعاطف مع الإخوان.

دارت المعركة بين الإخوان والسلفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات التي تبث من تركيا، فضلا عن المواقع الإلكترونية التابعة لكل منهم.

وتفسيرا للمعركة القائمة بين الإخوان والسلفيين، قال هشام النجار الباحث في شئون الحركات الإسلامية: "انشغال الإخوان والسلفيين بهذه الأمور يعود لحالة الفراغ الفكري والفراغ السياسي الذي يحياه عموم هذا التيار خلال هذه المرحلة، بمعنى انه ليس لديهم ما يتداولونه ويروجونه كمنجز سياسي وفكري يتفاخرون به فأداؤهم كله خيبات ونكبات لذلك يهربون من واقعهم وخيباتهم الى الملاسنات الصبيانية التي لا تصدر الا عن صبية صغار".

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وتابع :"يتحدث الإخوان والسلفيين عن الموتى وهذا الميت أفضل من هذا وهذا كان على الحق وذاك على الباطل وهذا في الجنة وذاك في النار، وهو ما يعكس إفلاسا تاما لدى هذا التيار الذي يعاني من أزمة فراغ قاتلة لكونه بدون أي انجازات وبدون أي حضور سياسي وفكري طبيعي من شأنه مد أصحابه بمادة واقعية ومفيدة ينشغلون بها في أحاديثهم وصفحاتهم ويملؤون بها فراغهم البائس".



تعليقات الإخوان على وفاة شعبان عبد العليم



تهكم الإخوان من السلفيين