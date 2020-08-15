شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاقية تنمية الكهرباء قبل مناقشتها أمام "طاقة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، غدا الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

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ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري ( اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.