بعد مد مهلة سداد جدية التصالح.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالسيدة زينب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء اليوم السبت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها اليوم 15 أغسطس.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي السيدة زينب على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع والميادين الرئيسية بعرض من 16 لـ25م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني، و1200 جنيه للتجاري و700 جنيه للإداري و400 جنيه للصناعي و1200 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع الجانبية الضيقة الطلة على المحاور الرئيسية بعرض حتى 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و800 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.

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ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الضيقة والأزقة والحواري، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني و200 جنيه للتجاري و150 جنيها للإداري و200 جنيه للصناعي و200 جنيه لأخرى.



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