خروج آخر مصاب بكورونا من مستشفى عزل القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى القناطر الخيرية، خروج آخر مصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى الثالث في المحافظة الذي يعلن "صفر" إصابة داخله، بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزي.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، أن عدد الحالات التي جرى التعامل معها فى مستشفى القناطر الخيرية المركزي منذ يوم 10 يونيو حتى 31 يوليو 671 حالة اشتباه وحالات مؤكدة، منها 594 حالة ما بين عادية ومتوسطة جرى التعامل معها بواسطة أطباء الاستقبال، وبعضها جرى حجزه فى بالقسم الداخلي، وإعطائها العلاج المناسب، وبعضها جرى إعطائه علاج وتوجيهه للعزل المنزلى.

وأضاف "مصطفى"، أنه جرى حجز 77 حالة بالعناية المركزة وهي الحالات المتدهورة، تعافى منهم 48 حالة وخرجت، كما جرى تحويل 7 حالات، فيما بلغ إجمالي الحالات التي توفيت نتيجة الإصابة بالفيروس 22 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يوجد به حالات جديدة.