قطار يصطدم بسيارة نصف نقل خلال عبورها مزلقان غير شرعي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شهدت محافظة المنوفية، اليوم السبت، اصطدام قطار بسيارة نصف نقل، حال عبورها شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي دون سقوط ضحايا أو مصابين، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة نصف نقل أمام قرية دناصور، التابعة لمركز الشهداء، بالمنوفية.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام قطار بسيارة نصف نقل، أثناء عبورها من ممر غير شرعي، وجرى رفع آثار الحادث ومعاودة حركة القطارات مرة أخرى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.