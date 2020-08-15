جهود الإدارة العامة للنقل والمواصلات - (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للنقل والمواصلات، جهودها لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والمحكوم عليهم والهاربين.

وأسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات، عن ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين – لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بموقف أتوبيسات المرج للنقل العام بدائرة قسم شرطة

المرج بمديرية أمن القاهرة، لسرقتهما هاتف محمول من أحد الأشخاص.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين – لهما معلومات جنائية، حال سرقتهما حافظة نقود من إحدى السيدات أثناء استقلالها لقطار القاهرة – أسوان، بمحطة سكك حديد

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أسيوط، وضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكك حديد القاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيًا.

وضبط سباك حال تواجده بمنطقة سكك حديد غبريال، وبحوزته سلاح أبيض، كما تم ضبط أحد عاطل حال تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق، وبحوزته سلاح أبيض،

وأيضَا تم ضبط سباك حال تواجده بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق، وبحوزته سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.