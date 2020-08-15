محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعرب ألكسندر جينسبرج، رئيس مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، عن أمله في إنتاج ما يلزم لمواطني روسيا من لقاح "سبوتني" في المُضاد لفيروس كورونا، في غضون من 9 إلى 12 شهرا.
وقال رئيس المركز الذي قام بتطوير اللقاح: "من المهم بالنسبة لنا أن نفهم، متى سنتمكن بهذا القدر أو ذاك، من تغطية احتياجات البلد من اللقاح. وآمل أن يتم ذلك في غضون 9-12 شهرا"، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضاف جينسبرج أن عمليات التسليم الأولى للعقار ستتم في 10-15 منطقة في البلاد، لكنه لم يحدد أي مناطق بالذات.
ووفقا للمسؤول الروسي، فإن تكنولوجيا تصنيع اللقاح الروسي مماثلة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.
في وقت سابق، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، أن العاملين في المجال الطبي والعاملين في المدارس سيكونون أول من يتلقى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز بحثي روسي: نأمل توفير لقاح كورونا للروس خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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