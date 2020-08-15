مباحث التموين: ضبط 6 أطنان حلوى ومستلزمات تصنيعها فاسدة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات، بحوزته 5 أطنان و640 كجم حلوى ومستلزمات تصنيعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين تفيد بقيام المدير المسئول عن مصنع بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية، باستخدام مستلزمات إنتاج فاسدة وإعادة تدويرها واستعمالها في تصنيع الحلوى وبيعها مدخلاً الغش والتدليس على المواطنين ومعرضا حياتهم للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وضبط 2940 كجم صويا معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، و2700 كجم هوالك شيكولاتة ولبان وبسكويت منتهية الصلاحية لوجود تغير في خواصها الطبيعية يتم إعادة تدويرها لصناعة وإنتاج الحلويات.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.