تعليم جنوب سيناء: "المنظومة الجديدة تهدف لخلق طالب يفكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن منظومة تطوير التعليم في مصر من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة.

وأضاف عقل: "أتت المنظومة الجديدة بثمارها هذا العام في جنوب سيناء، خاصة أن عدد كبير من الطلاب في المدارس الحكومية حققوا مراكز متقدمة في قائمة أوائل الثانوية العامة والشهادات الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم السبت، أن محافظة جنوب سيناء ضمن المحافظات التي طبقت المنظومة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن المنظومة الجديدة في التعليم، تهدف إلى خلق طالب يفكر ويقرر ويحلل ويعتمد على الفهم بديلًا عن الإلقاء والحفظ، وجرى تزويد المدارس بالوسائل الحديثة والأجهزة لتطبيق المنظومة مثل التابلت وشبكات الإنترنت فائقة السرعة، والشاشات التفاعلية.