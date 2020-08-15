الحكومة الفرنسيّة تصنّف باريس ومرسيليا "مناطق حمراء" من حيث خطورة تفشي "كورونا"

نشرت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة 14 أوت 2020، مرسوما أعلنت فيه العاصمة باريس ومدينة مرسيليا ومنطقة "بوش دو رون" المحيطة بها على ساحل البحر المتوسط مناطق "حمراء"، إذ ترتفع بها احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

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ويعطي المرسوم الإدارات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق بعض المنشآت التي ترتفع بها احتمالات الإصابة.

يأتي هذا الإجراء بعد زيادة حادة في حالات العدوى بمرض كوفيد-19 على مدى الأسبوعين الماضيين