المحامي الشخصي لترامب يتوعّد بكشف أسرار: غشّ في الإنتخابات بتواطؤ روسي

تعهد المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب،مايكل كوهين، أمس الخميس بأن يكشف كيف تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية في كتاب قادم بعنوان "خائن.. مذكرات" (ديسلويال.. إيه ميموار).

وكتب كوهين في مقدمة كتابه، التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس: "ترامب غش في الانتخابات بتواطؤ روسي، كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل الفوز كان دائماً نموذج عمله وأسلوب حياته".

ولم تكشف المقدمة المؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ولم يتضح ما إذا كان الكتاب سيفعل ذلك.

وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترامب على الفوز في عام 2016. ولم يجد مولر دليلاً على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترامب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

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ورد المتحدث باسم البيت الأبيض بريان مورجينسترن بالتشكيك في مصداقية كوهين.

وقال مورجينسترن "إنه يعترف بسهولة بالكذب بشكل روتيني ومع ذلك يتوقع من الناس أن يصدقوه الآن حتى يتمكن من جني الأموال من بيع الكتب.. وما يدعو للأسف أن وسائل الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين والبائس لمهاجمة الرئيس ترامب".

ووصف ترامب كوهين بأنه "جرذ" وكاذب، في حين قال كوهين إنه يواجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.

(رويترز)