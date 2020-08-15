كشف بيوض بلقاسم، رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى الأمومة والطفولة بولاية سطيف في الشرق الجزائري، عن تسجيل 9 حالات إصابة بمرض "كوازاكي" وأكد أن المصابين يقيمون بمصلحة العناية الطبية وحالتهم الصحية مستقرة. يشار إلى أن كاوازكي مرض نادر ومعروف منذ مدة من الناحية الطبية، تعود أسبابه إلى الأمراض المرتبطة بالتعفن. Advertisements وتكون أعراضه مشابهة لكل أمراض الالتهاب الناجمة عن أي تعفن مثل "الالتهاب الحاد في الأوعية الدموية الصغيرة والمتوسطة القدر، الحمى، الطفح الجلدي والحساسية، إلتهاب الصفحات المخاطية في الفم والأنف، إلتهاب العينين، إحمرار البلعوم، تجويف في الفم، تورم في أكف اليدين والقدمين، تضخيم العقد اللمفاوية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / تسجيل 9 إصاباتٍ جديدة بمرض "كوازاكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.