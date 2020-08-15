رفع تعليق صلوات الجماعة في دمشق وريفها

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أعلنت وزارة الأوقاف السورية افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق بدءا من غد الأحد.
وقالت إن ذلك يأتي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماالتي قررتها سابقا لإغلاق مساجد المحافظتين.
وأوضحت الوزارة أن إعادة الصلوات سيراعي "أقصى إجراءات الوقاية الصحية"
وأشارت إلى استمرار تعليق الدروس وباقيالأنشطة الدينية.
وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في محافظتي دمشق وريفها لمدة 15 بوما، وذلك "عملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا" وبعد تسجيل أعلى الإصابات بكورونا في المحافظتين.
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