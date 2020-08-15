ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل كان مطلوبا لإنقاذ حل الدولتين، و"شراء الوقت" لاستئناف التفاوض بين تل أبيب والفلسطينيين.
وقال قرقاش في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "في اتصالاتنا مع كثير من العواصم العربية والأوروبية كانتقضية الضم بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي قلق الجميع، ولذلك قمنا بإزالتها عن الطاوية واشترينا الوقت".
وحذر الوزير الإماراتي من أن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، مشددا على ضرورة أن يستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الفرصة لاستئنافالتفاوض مع تل أبيب.
وتابع: "لن أقول إن هذا الأمر سيدوم إلى الأبد، لكنه يمنحنا الوقت حقا، وبخلاف ذلك سيكون حل الدولتين ميتا".
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن عملية التطبيع "لن تحدث غدا أو بعد غد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق الذي وصفه "اختراقا تاريخيا" يمنح إسرائيل "فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير.. مع دولة ليس لها حدود مع إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتفاق التطبيع.. قرقاش للفلسطينيين: اشترينا الوقت وعليكم الاستفادة من الفرصة المتاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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