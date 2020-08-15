119 وفاة وأكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال يوم فى روسيا

لا يزال معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عند مستوى مستقر في روسيا، حيث سجلت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 5061 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 5065 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85

(باستثناء أوكروغ نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.7% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 119 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 114 وفاة في اليوم السابق).

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وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.6% وأصبح 917884، منها 15617 حالة وفاة و172856 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بواقع 1505 حالات نشطة مقارنة مع يوم أمس).

وتماثل 6447 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 729411 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 32.2 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، 318 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 229 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.