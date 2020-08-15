أصبحت روسيا اليوم السبت أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.
ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد
وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.
وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاءمناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.
واجتاز اللقاح الذي يجري التطعيم به حقنا بنجاح الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.
وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قد أكد أن الحكومة تلقت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.