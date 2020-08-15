روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

أصبحت روسيا اليوم السبت أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد

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ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء

مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

واجتاز اللقاح الذي يجري التطعيم به حقنا بنجاح الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قد أكد أن الحكومة تلقت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.