وصول طائرة عسكرية عراقية محمّلة بعشرات الأطنان من المساعدات إلى لبنان

وصلت صباح اليوم السبت إلى لبنان طائرة عسكرية عراقية محمّلة بعشرات الأطنان من المساعدات. المساعدات. وذكرت مصادر صحفية: إن "طائرة عسكرية عراقية وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت محمّلة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية، وتشمل مواد غذائية ضرورية، ومستلزمات طبية وعلاجات، من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني". المساعدات الإنسانية، وتشمل مواد غذائية ضرورية، ومستلزمات طبية وعلاجات، من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني". وكانت قافلة مساعدات عراقية قد وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الأسبوع الماضي. وأكد السفير العراقي في لبنان، أن هذه القافلة التي وصلت هي بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتحتوي على منتجات نفطية"، مشيراً إلى أن العلاقات اللبنانية العراقية جيدة، واليوم هي في أفضل أوقاتها.

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