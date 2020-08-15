السعودية ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" كمنظمة إرهابية
رحبت السعودية بقرار ليتوانيا تصنيف “حزب الله” منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراده إلى أراضيها.
وقالت وكالة “واس” إن وزارة الخارجية السعودية “نوهت بأهمية تلك الخطوة، التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”.
وأعلنت ليتوانيا، الخميس، تصنيفها لـ”حزب الله” اللبناني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأصدرت قرارا بمنع دخول الأشخاص المرتبطين به إلى أراضيها، لمدة عشر سنوات.
ويجعل هذا القرار من ليتوانيا ثالث دولة أوروبية تدرج الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد بريطانيا وألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترحب بتصنيف ليتوانيا “حزب الله” كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.