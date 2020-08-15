كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو يلتقي رئيس الوزراء البولندي لمناقشة العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في وارسو، اليوم السبت، حيث تحدثا عن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وبولندا، بما في ذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز (EDCA)، ودعمهم لشعب بيلاروسيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، إن بومبيو وموراويكي ناقشا أيضا جائحة كوفيد -19، وتأمين شبكات الجيل الخامس واتفاقية ثنائية جديدة للتعاون في تطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في بولندا. ووقع بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوس بوشاشتاك في وقت لاحق على اتفاقية EDCA.

وقد نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في بيلاروسيا لليوم السادس على التوالي يوم الجمعة مطالبين الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي، ورفضوا الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوزه قائلين أنها مزورة.

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كما شارك نحو 2000 شخص في مسيرة أخرى في مدينة خاباروفسك أقصى شرق روسيا يوم السبت احتجاجا على تعامل الرئيس فلاديمير بوتين مع أزمة سياسية محلية.

احتج سكان خاباروفسك، على بعد حوالي 6110 كيلومترات (3800 ميل) شرق موسكو، لعطلة نهاية أسبوع سادسة على التوالي ضد اعتقال سيرجي فورغال، الحاكم الشعبي للمنطقة.

وكان فورغال قد اعتقل في 9 يوليو على خلفية تهم القتل التي ينفيها. ويقول أنصاره إن دوافع سياسية وراء الاعتقال.

