كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدنمارك تجعل الكمامات إلزامية في وسائل النقل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء ميت فريدريكسن، اليوم السبت، إن ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام سيكون إلزاميا في الدنمارك اعتبارًا من 22 أغسطس بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

في منتصف أبريل، أصبحت الدنمارك واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تخفف من إغلاق فيروس كورونا حيث بدا أنه تم احتواء الوباء، لكن ارتفع معدل التكاثر الذي ينتشر به اعلي من 1.5 في الأسبوع الماضي، وهي أعلى قراءة منذ أوائل أبريل.

قال فريدريكسن إن الزيادة تعني أيضًا أنه سيتم تأجيل خطط إزالة الحد من حجم التجمعات العامة، مع بقاء الحد عند 100 شخص في الوقت الحالي.

كما تم تسجيل 55910 إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى ما لا يقل عن 5197118، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ جونز هوبكنز عن 1499 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة من Covid-19. وبلغ عدد القتلى في البلاد بسبب الوباء الآن ما لا يقل عن 166.026.

Advertisements

وتشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 66999 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية - وهو أعلى رقم مؤكد للإصابات اليومية حتى الآن.

أبلغت البلاد عن 2396.637 حالة Covid-19 منذ بدء تفشي المرض، وفقًا للوزارة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وفقًا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، تم اختبار أكثر من 26.8 مليون عينة من فيروس كورونا حتى الآن.



لا تزال هناك أكثر من 653000 حالة نشطة. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى المتعافين في الهند أكثر من 1.6 مليون، وفقًا للحكومة. كما أعلنت وزارة الصحة عن 942 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في الهند إلى 47،033.

