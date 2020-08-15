راح ضحيتها شاب.. ملاسنات كلامية بين شخصين تفضي إلى جريمة قتل في تطوان

أفضت ملاسنات كلامية بين شخصين، ليلة الجمعة، بتطوان، إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الرابع، على مستوى حي “الباريو”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الشاب توفي بسبب تلقيه ضربات قوية على رأسه بواسطة عصا ما تسبب له في نزيف حاد، أدى إلى مصرعه بعد ساعات من وصوله إلى مستشفى سانية الرمل.

ونقل الشاب إلى مستودع الأموات بالمستشفى المذكور، قصد عرضه على تشريح طبي، لتحديد أسباب وفاته، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة وتوقيف المشتبه في ارتكابه الجريمة.