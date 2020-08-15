لماذا يشكل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي علامة فارقة في الشرق الأوسط؟

السبت 15 أغسطس 2020

يرى محللون أن اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الذي أعلن عنه الخميس، يشكل طفرة ومرحلة فارقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.



وإذ أصبح بالإمكان الحديث عن بناء منظومة علاقات مستقبلية متشعبة بين البلدين، قد تنضم إليها دول أخرى بالمنطقة، وآفاق للتعاون لم يتوقعها الكثيرون قبل ساعات فقط من إعلان التوصل إلى هذا الاتفاق .. وفق “إرم نيوز“.

ولم يأت الاتفاق في الوقت نفسه كمفاجأة لبعض المراقبين، الذين لاحظوا حدوث متغيرات حادة بالمنطقة خلال السنوات والشهور الأخيرة، ومحاور متشابكة تتشكل بناء على أسس ومصالح تتطلب المزيد من البراغماتية.

ويرى مراقبون أن الحديث يتعلق بخطوة حتمية لم يكن من الممكن تعطيلها أو قياسها على اعتبارات الماضي، إذ يشكل الاتفاق حاجزا أمام محاولات بعض الدول لتطويق منطقة الشرق الأوسط بالكامل من الخليج مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وشرق المتوسط وصولا إلى ليبيا والمغرب العربي.

ترحيب ورفض

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ووجد الاتفاق بين البلدين ترحيبا في الإمارات وإسرائيل على السواء، فضلا عن العديد من العواصم العربية وكذلك على الصعيد الدولي.

إسرائيليا، يتماشى الاتفاق مع السياسات الخارجية التي تبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال السنوات الماضية، والتي قامت على بذل جهود مكثفة للتقارب مع العالم العربي ودول الخليج بالتحديد، وهو ما عكسته الزيارة التي أجراها نتنياهو إلى سلطنة عمان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والتي كانت مؤشرا واضحا على تحول قادم.

ويتماشى أيضا مع السياسات المعلنة في الإمارات، حيث أكدت الخارجية الإماراتية أنه جاء ”ضمن آلية صنع القرار في السياسة الخارجية الإماراتية، وضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل“، معتبرة أن الحديث يجري عن ”قرار شجاع“.

ويعد الاتفاق في الوقت نفسه صفعة على وجه اليمين الإسرائيلي المتطرف، والذي يرى أن نتنياهو أضاع فرصة تاريخية لإعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية، مقابل عقد اتفاقية السلام مع الإمارات.

كما تعارضه قوى وتيارات في منطقة الشرق الأوسط تحمل أجندات متشابكة، وبعضها يتواصل مع إسرائيل ولديه اتفاقيات معها، والبعض الآخر يسعى جاهدا للتوصل إلى هدنة معها، ومع ذلك يستغل الملف الفلسطيني لحشد الشارع العربي والإسلامي أو لكسب نقاط سياسية