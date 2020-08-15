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شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل
السبت 15 أغسطس 2020
تخطت بيرو حاجز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، وسجلت أعلى معدل وفيات بالفيروس في أمريكا اللاتينية، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصحة.
وقال لويس سواريز، نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي إن بيرو سجلت 507996 إصابة مؤكدة و25648 حالة وفاة بفيروس كورونا.
وفي بيرو أعلى معدل وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية، إذ يتسبب الفيروس في وفاة 78.6 بين كل 100 ألف نسمة بحسب إحصاءات رويترز، وهو ما يتجاوز المعدل في جارتيها تشيلي والبرازيل المتضررتين من المرض بقوة.
وأمس أرجع الرئيس مارتن فيزكارا الزيادة الأخيرة في الإصابات إلى تزايد الفعاليات الاجتماعية والرياضية وعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. وكان يتحدث خلال مراسم تكريم اسم 120 طبيبا توفوا نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.
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