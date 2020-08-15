شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. 2354 إصابة و50 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إندونيسيا اليوم السبت تسجيل 2345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137468 حالة وفقا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19. وكشفت البيانات أيضا وفاة 50 شخصا بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6071 شخصا. وكانت قد وكثفت السلطات الطبية فى اندونيسيا إجراءات فحوص كورونا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، فمع زيادة أعداد الإصابات فى جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا

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