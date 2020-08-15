شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تقطع الكهرباء.. الظلام يخيم على كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة مساء أمس الجمعة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بحوالي 750 ألف منزل
ووصلت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية حول منطقة الخليج، طبقا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 95درجة فهرنهايت( 35 درجة مئوية )وسان خوسيه إلى 103 درجة فهرنهايت.
وتجتاح موجة الحر الشديدة المنطقة في وقت حساس بشكل خاص للمنطقة، حيث يجبر وباء فيروس كورونا المواطنين على البقاء في منازلهم.
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