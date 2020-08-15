شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل قفزات جديدة في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يوم الاثنين قراره بشأن تمديد أو تخفيف إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي أعيد تطبيقها داخل العاصمة مانيلا وحولها في منتصف أغسطس آب لوقف التصاعد في الحالات الجديدة.
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