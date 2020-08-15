شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل قفزات جديدة في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت عن تسجيل 4351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و159 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 157918 إصابة و2600 حالة وفاة. ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يوم الاثنين قراره بشأن تمديد أو تخفيف إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي أعيد تطبيقها داخل العاصمة مانيلا وحولها في منتصف أغسطس آب لوقف التصاعد في الحالات الجديدة.

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