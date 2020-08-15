شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات تعليمية واجتماعية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وشملت المساعدات التي سلمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.
تأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.
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