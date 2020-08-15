شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ إنتاج لقاح كورونا .. وطرحه نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة الروسية أنه تم بدء إنتاج لقاح كورونا، الذي طوره معهد جماليا في موسكو وسيطرح بنهاية الشهر الجاري. وكانت قد قالت تقارير إعلامية إن أكبر طبيب للجهاز التنفسى فى روسيا استقال بسبب ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة" ضد الأخلاق المرتبطة باللقاح الجديد لفيروس كورونا الذى أعلنه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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