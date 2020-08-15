المباشرة بصيانة تخسف عملاق شرق بغداد 'صور'

اعلنت امانة بغداد، السبت، انها باشرت بصيانة تخسف "عملاق" شرقي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الصدر الثانية باشرت باصلاح التخسف الحاصل في خط الدفع الخاص بتصريف مياه المجاري والامطار عن منطقة جميلة ( المحلتين 516 ، 518 ) شرق العاصمة".

واضافت ان "ملاكات الدائرة باشرت باصلاح الخط العملاق ( قطر 600 ملم ) وبعمق يصل الى 5 امتار تحت الارض وبطول يتجاوز 100 متر والذي سيساهم حال انجازه بسرعة تصريف مياه الصرف الصحي والامطار من المنطقة المذكورة سيما خلال فصل الشتاء وموسم الامطار".

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