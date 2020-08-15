- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعلنت امانة بغداد، السبت، انها باشرت بصيانة تخسف "عملاق" شرقي العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الصدر الثانية باشرت باصلاح التخسف الحاصل في خط الدفع الخاص بتصريف مياه المجاري والامطار عن منطقة جميلة ( المحلتين 516 ، 518 ) شرق العاصمة".
واضافت ان "ملاكات الدائرة باشرت باصلاح الخط العملاق ( قطر 600 ملم ) وبعمق يصل الى 5 امتار تحت الارض وبطول يتجاوز 100 متر والذي سيساهم حال انجازه بسرعة تصريف مياه الصرف الصحي والامطار من المنطقة المذكورة سيما خلال فصل الشتاء وموسم الامطار".
كانت هذه تفاصيل خبر المباشرة بصيانة تخسف عملاق شرق بغداد 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.