القبض على 15 شخصاً في مناطق متفرقة من بغداد

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، السبت، إلقاء القبض على 15 شخصاً وضبط خمس سيارات مطلوبة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية، القبض على شخصين قاما بإطلاق النار في الفضاء، ما أدى إلى ترويع المواطنين ضمن منطقتي الوشاش وسريع محمد القاسم"، مشيرة إلى إلقاء "القبض على خمسة مخمورين يعترضون سبيل المارة، وثمانية متسولين ضمن مناطق متفرقة من بغداد".



وأضافت أنه تم كذلك "ضبط خمس سيارات مطلوبة (عليها إشارات حجز) في مناطق متفرقة من العاصمة".



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