لابورتا يفتح النار على رئيس برشلونة بعد فضيحة الأبطال ويصفه بـ'الجبان'

وسقط برشلونة أمام العملاق البافاري بنتيجة قاسية تحت قيادة المدرب، كيكي سيتين، ومع ليونيل ميسي وزملائه الذين عجزوا عن مجاراة لاعبي بايرن ميونخ أثناء المباراة.

وخرج بارتوميو بعد المباراة وأكد أن هناك قرارات مصيرية سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، ولكن هذا ما لم يعجب لابورتا المرشح لانتخابات الرئاسة.



وغرد لابورتا عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "بعد هذه الهزيمة المؤلمة، تصريحات الرئيس بارتوميو علامة عن الجبن وعدم الكفاءة".

وتابع: "عدم كفاءته ومجلس إدارته يمنعهما من اتخاذ المزيد من القرارات التي تحدد مستقبل برشلونة".

وجاءت تغريدة لابورتا بعد دقائق من تغريدة أخرى من فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، والذي دعا فيها إلى استقالة بارتوميو والدعوة إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

