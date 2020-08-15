رسميًا.. كلوب أفضل مدرب في البريميرليج

ونجح كلوب في قيادة ليفربول بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عامًا، حيث أنهى الموسم في المركز الأول برصيد 99 نقطة وبفارق 18 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

ولم يخسر ليفربول سوى 3 مباريات فقط وتعادل مثلها ولكنه حقق الفوز في 32 مباراة على مدار الموسم الماضي.



هذا ما جعل ليفربول يحسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهايتها بـ 7 جولات كاملة، وهو رقم قياسي لم يتحقق في تاريخ المسابقة المحلية.