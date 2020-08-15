اليابان: أربعة وزراء يزورون ضريحاً مثيراً للجدل

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن ثلاثة وزراء تبعوا كويزومي في الصباح وزاروا الضريح.
وبسبب المخاوف من فيروس كورونا، قررت مجموعة من النواب هذه المرة عدم زيارة الضريح، الذي يكرم 2.46 مليون قتيل حرب، من بينهم مجرمو حرب مدانون من الحرب العالمية الثانية.
وأرسل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرابين إلى الضريح في وقت سابق اليوم.
وقال شويتشي تاكاتوري، مساعد آبي، للصحفيين إن رئيس الوزراء طلب منه أن يوصلها "باحترام وامتنان لقتلى الحرب الذين أرسوا الأساس السلام".
ومن المرجح أن يمتنع آبي عن أداء الصلاة بنفسه في الضريح.
ولم يقم آبي بزيارة الضريح منذ أن قام بذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2013، مما تسبب في ضجة دولية.
وتثير زيارات القادة السياسيين إلى نصب الحرب غضب الدول المجاورة، خاصة الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تريان أن النصب يمجد العدوان الياباني في وقت الحرب.
ومع محاولة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، يكرم مئات الأشخاص، ومن بينهم الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء أكثر من 3 ملايين ياباني لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في مراسم محدودة.
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