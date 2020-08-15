شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل ذروة جديدة في الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، إنها سجلت 2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ذروة يومية جديدة لثالث يوم على التوالي في فترة ما بعد العزل العام، وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 212211 حالة.



وزاد المتوسط المتحرك للإصابات الجديدة في سبعة أيام إلى 2041 حيث تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وزاد على مستوى الألفي إصابة للمرة الأولى منذ 20 أبريل.

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