إثيوبيا تعلن.. مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة.. وتفاصيل مباحثات مصرية سودانية بالخرطوم

أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة، الاثنين المقبل.
يأتي ذلك فيما تبدأ مباحثات رسمية سودانية مصرية في الخرطوم، تناقش عددا من الملفات والقضايا المشتركة، أبرزها سد النهضة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين.
ويرأس الوفد المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقالت إثيوبيا، إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، اليوم السبت، العاصمة السودانية الخرطوم، ويلتقي رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وعددا من المسئولين.
وتتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا الهامة .
ومن المتوقع أن تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة.
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