شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة لتنشيط السياحة وتدريب العاملين فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، خاصة وأن السياحة من أبرز الملفات التى تأثرت بالأزمة بشكل مباشر، مما يتطلب ضرورة أن يتم مواصلة الدعم لهذا القطاع الهام، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والمحفزات، وضرورة أن يتم تكثيف برامج التدريب للعاملين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـمواجهة الـمنافسة، وضرورة تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين، وضمان تكرارية الزيارة، والدمج بين زيارة المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، على أن يتم التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمستدامة، وتنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

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يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التقى بالمتحف القومى للحضارة المصرية، بالاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين ومجموعة من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارة، لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث التحديات التى تواجه صناعة السياحة به، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل الظروف الحالية خاصة مع عودة السياحة الخارجية إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي، وذلك لبحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى.