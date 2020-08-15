فيروس كورونا يعود إلى إقليم العرائش..تسجيل 14 إصابة جديدة في أقل من 24 ساعة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى حدود اليوم السبت، في إقليم العرائش، إلى 37 حالة نشطة مؤكدة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.
وكشف مصدر طبي أن الحالات الجديدة، موزعة على مدينتي العرائش والقصر الكبير، إذ تتعلق بتجار وحرفيين، ومخالطين لهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحالة الصحية للمصابين جيدة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التاجي.
ودعا المصدر نفسه، ساكنة العرائش إلى اتخاذ مزيد من الإحتياطات، واتباع التدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة، للوقاية من الجائحة.
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