طقس السبت.. تشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب،

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، تشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب، خلال الصباح والليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، ومن المحتمل، فوق الساحل المتوسطي.

وسيلاحظ كالعادة تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية فوق كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع مرور سحب أخری مدارية آتية من الجنوب ومحملة بقطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية بأقصی جنوب المملكة.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا إلى محلیا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية خفيفة بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطی، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنیا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالريف والأطلس، وستكون ما بين 20 و24 درجة بباقي الأنحاء الأخری.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية و أقصی الجنوب الشرقي، وما بين 34 و39 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسایس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 29 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والريف وسهول المحیط الأطلسي، وستكون ما بين 23 و28 درجة فوق مرتفعات الأطلس وجوار السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وشمال رأس سيم، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا بالجنوب وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء، ما بين رأس سيم وسيدي إفني، وبين الداخلة ورأس بارباس.