رسميًا: روسيا تبدأ بإنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم، السبت، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم " سبوتنيك V"، بحسب إعلام محلي. وبذلك تصبح روسيا أول دولة بالعالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد للفيروس، وفق قناة "روسيا اليوم".

ونقلت القناة عن وزارة الصحة، أنها بدأت إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنيك V"، مشيرة أنه تم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وأوضح المصدر أنه من المخطط تنفيذ حملة تطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

"سبوتنيك V" (أ. ب.)

وبحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل عامين.

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والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تسجيل بلاده أول لقاح مضاد لكورونا في العالم، وسط تشكيك غربي حول مدى فعاليته على خلفية عدم نشر نتائج الدراسات السريرية، ومدى حجم العينة التي خضعت لهذه التجارب، وهو الإجراء الدولي المعتاد قبل طرح أي عقار أو لقاح.

وأوضح بوتين أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك V" سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ. ب.)

والخميس، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن كبير أطباء الجهاز التنفسي "الصدرية" في روسيا استقال من منصبه إثر الاستعجال في إنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وقالت الصحيفة، إن البروفسور ألكسندر تشوتشالين، قدم استقالته بسبب ما سماها "انتهاكات جسيمة لأخلاقيات مهنة الطب"، التي حصلت نتيجة الاستعجال في إنتاج لقاح مضاد ضد للفيروس.