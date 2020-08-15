"ارجموا مريم": مسرحيّة غزيّة ترجم الواقع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "ارجموا مريم"، مسرحية مونودراما فلسطينية في قطاع غزة، نجحت فيه الممثلة لينا العاوور (20 عاما)، في تجسيد 10 شخصيات داخل المسرحية، التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة.

الممثلة الشابة جسدت في المسرحية، أبرز الأسباب التي تُقتل في سبيلها المرأة العربية، إما "على خلفية الشرف، أو للحصول على ميراثها، أو بسبب السلطة الذكورية التي تعززّها الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحيطة بالمجتمع"، وفق ما قالت لـ"الأناضول".

كما أدّت العاوور عدة رقصات استعراضية، ضمن الأداء المسرحي، في مشاهد غير مألوفة في مجتمع غزة المحافظ، لتسليط الضوء على اضطهاد المرأة.

وتم عرض المسرحية 10 مرات، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لتوعية الرجال والنساء على السواء، بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة.

خشبة المسرح

مشاعر الحضور امتزجت وهم يجلسون أمام خشبة المسرح يتابعون "ارجموا مريم"، فتارة يجمعون على إطلاق الضحكات، وتارة أخرى يشعرون برغبة في البكاء. وخلال ذلك استفزّتهم جملة "ارجموا مريم"، ليصرخ جميع الحضور بصوت واحد، "لا ترجموا مريم"؛ في تعبير عن رفضهم للعنف ضد المرأة.

الممثلة لينا العاوور (الأناضول)

وأدت الممثلة الشابة أدوراها بقوة، وذلك لإيمانها بإمكانية أن تساهم هذه المسرحية في "إيجاد نوع من التغيير فيما يتعلق بحقوق المرأة، ومنع تعنيفها". وأضافت "أساس اضطهاد الرجل للمرأة نابع من اضطهاده في خارج المنزل، وهذا ما يدفعه لإسقاط اضطهاده على كائن يشعر بأنه ضعيف كالمرأة، فيبدأ بتعنيفها وقد يؤدي ذلك إلى قتلها".

وبيّنت أن المسرحية تسلّط الضوء على جرائم قتل النساء بدوافع كثيرة غير معلنة، كالاستيلاء على ميراثها، لكن ما يتم الإعلان عنه هو أن القتل كان بـ"دافع الشرف". ولفتت إلى أن المسرحية لاقت إشادات واسعة من الحضور، حيث أجمع معظمهم على أنها "تجسّد واقع المرأة العربية بشكل عام"، على حدّ قولها.

سيناريو المسرحية

قال مخرج وكاتب المسرحية، مصطفى النبيه، إن كتابة كتابة سيناريو "ارجموا مريم" استمر لمدة عامين، حتّى خرج للجمهور بهذا الشكل الذي وصفه بـ"القوي". وتابع: "قسمنا المسرح لقسمين، الأول يتحدث عن فساد السلطة، وفساد أدعياء الثقافة والدين والسياسة، أما القسم الثاني فهو يتحدث عن اضطهاد وقتل النساء".

وأوضح أن الرابط بين القسميْن السابقيْن يكمن في "دور فساد السلطة في تصدير موروث مرضي لبعض فئات المجتمع، تجعلهم في حالة اللاوعي، ما يدفعهم لممارسة أساليب الاضطهاد والتعذيب".

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المخرج مصطفى النبيه (الأناضول)

وبدأت المسرحية، وفق النبيه، برفض صريح "من أب لطفلته التي كانت جنينا في بطن والدتها، حيث كان يعنّف الوالدة بسبب حملها بأنثى". وسلطت الضوء على قضية تعنيف النساء أو قتلهنّ للحصول على ميراثهنّ، بحسب النبيه.

إلى جانب ذلك، فقد ركّزت "ارجموا مريم" على دور المرأة في "اضطهاد نظيراتها من النساء، وتعزيز القوة الذكورية لدى الرجال في المجتمع والتشجيع على التعنيف"، بحسب الكاتب.

وأضاف: "مثلا في المسرحية هناك سيدة كانت تؤيد تعنيف ابنها لزوجته لأنها حملت بأنثى وليس ذكر، وكانت تلومها على ذلك؛ وهذه السيدة كانت تشعر بالاضطهاد أصلا". كما بين أن فترة التدريبات والتجهيزات لعرض المسرحية، استغرقت مدة 6 شهور، حتّى تخرج بشكّل مؤثر، قد تدفع للتغيير الإيجابي في المجتمع.

الديكور والموسيقى

من جانبها، قالت المسؤولة عن إدارة المسرحية، ديانا الشنّاوي، أنهم شرعوا بـ"اختيار التجهيزات المتعلّقة بعرض المسرحية منذ لحظة انتهاء كتابة السيناريو، والتي استمرت لمدة 6 شهور".

وتابعت الشناوي بالقول وبيّنت أن السمة الأبرز للديكور كانت تتسق مع مضمون المسرحية، بحيث يعبّر كل جزء من الديكور عن حالة معينة بالسيناريو المكتوب. وأضافت: "جزء من الديكور كان البلاطين الطويلة وفيها دلالة ورمز لسيطرة الرجل على المرأة، وأما الصليب فكان إشارة للاضطهاد والتعنيف".

كما عُلّقت في خلفية المسرح ملابس بيضاء مُلطّخة بالدماء في إشارة لـ"قتل النساء، وقتل الطهارة". وقالت إن هذه المسرحية تهدف للتأكيد على حق المرأة "في عدم التنازل عن حقوقها"، ورسالة للرجل "بضرورة التغيير".

هذا وحصلت المسرحية على تمويل من وزارة الثقافة الفلسطينية بغزة، وصندوق الدعم الفلسطيني، لدعم 10 عروض منها، بقيمة 12 ألف دولار أميركي، بحسب الشناوي.

ويطمح فريق المسرحية في التعاقد مع مؤسسات دولية لعرضها على مستوى عربي ودولي، أو إتاحتها "مُصوّرة" على شبكة الانترنت؛ وذلك كونها تجسّد حالة عامة غير خاصىة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن عام 2019، شهد مقتل 14 سيدة، بينهن 8 نساء في الضفة الغربية، و6 نساء في غزة؛ منهن 3 نساء قتلن على خلفية ما يسمى بـ"جرائم الشرف". وأضاف المركز "خلال العام الماضي وبداية العام 2020، ارتفعت حالات قتل النساء على خلفيات مختلفة (لم يوضحها)".